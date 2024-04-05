مديرية أمن الدولة أوقفت فلسطينيا لقيامه بترويج المخدرات في بيروت

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في بيروت، الفلسطينيّ (ه.أ.ح.)، بعد رصده وهو يروّج المخدرات في مختلف أحياء العاصمة.
وبعد توقيفه الّذي تمّ على أثر عمليّة أمنيّة دقيقة، عُثر معه على كميّة كبيرة من المخدّرات (كوكايين، حشيشة الكيف، والكبتاغون)، مسدّس حربيّ، وهراوات تُستعمل في الضّرب وتهديد المواطنين، وتمّ حجز الدرّاجة النّاريّة الّتي يقودها، والذتي تبيّن أنّها مسروقة؛ فتمّ تسليمها لصاحبها.
أُجري التّحقيق معه تحت إشراف القضاء المختصّ، وأودع الجهات الرّسميّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.
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