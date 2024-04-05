بري بحث مع محي الدين بمسار الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد: للحفاظ على حقوق المودعين كاملة

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، المدير التّنفيذي في ​صندوق النقد الدولي​ محمود محي الدين، بحضور المستشارة في مكتب المدير مايا الشويري، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة في ​لبنان​ والمنطقة، وتركّز البحث في مسار الاتفاق بين لبنان وصندوق النّقد.

ونفى محي الدين "كلّ ما يشاع عن إبطال للاتفاق الأوّلي بين لبنان وصندوق النّقد"، مؤكّدًا "ثباته واستمراريّته وتطويره، تماشيًا مع الضّرورات اللّبنانيّة".

كما تطرّق البحث الى موضوع الودائع، حيث أعاد بري التّأكيد باسمه وباسم ​المجلس النيابي​ على "ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين كاملةً، لما في ذلك من أهميّة لاستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي، وثقة اللّبنانيّين مقيمين ومغتربين بوطنهم لبنان".

وتناول البحث أيضًا موضوع ​النازحين السوريين​، وأزمة تمويل منظّمة غوث اللّاجئين الفلسطينيّين (​الأونروا​)، وحجم الأعباء والخسائر الّتي يتكبّدها لبنان بشكل عام والوضعَين المالي والاقتصادي بشكل خاص، جرّاء ذلك.

كذلك استقبل برّي نائب رئيس مجلس النّواب السّابق ​إيلي الفرزلي​، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة وآخر المستجدّات السّياسيّة والميدانيّة.