الجيش الروسي أعلن سيطرته على بلدة فوديانيه بشرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي أنه "سيطر على بلدة فوديانيه التي تبعد حوالى خمسة كيلومترات عن مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه "على جبهة أفدييفكا، حررت وحدات التجمع الأوسط للقوات المسلحة الروسية بلدة فوديانيه"، مؤكدة أن "القوات تمكنت أيضا من احتلال مواقع أكثر فائدة".