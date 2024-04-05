مراقبو الاقتصاد بالنبطية جالوا على محال تجارية ومحطات وسطروا محضر ضبط بمحل للحلويات

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، أنّ "مراقبي ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ - ​مصلحة حماية المستهلك​ في محافظة النبطية جالوا على المؤسّسات والمحال التّجاريّة ومحال المواد الغذائيّة والخضار والفاكهة والحلويات ومحطّات المحروقات في نطاق النبطية و​زفتا​ و​زبدين​ و​حاصبيا​، للكشف على المواد والسّلع المعروضة، والتّأكّد من سلامتها وإعلان الأسعار ونسب الأرباح وكيل محطات المحروقات".

وأشار إلى أنّه "تمّ تسطير محضر ضبط بحقّ صاحب محل حلويات في النبطية، لعدم التزامه بالأوزان، كما تمّ توجيه تنبيهات للبعض بضرورة الالتزام بالقوانين، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".