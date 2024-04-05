المقاومة اللبنانية تطلق 3 صواريخ تجاه برعام بالجليل الغربي

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان 3 صواريخ تجاه منطقة برعام بالجليل الغربي المحتل.

وأعلنت قناة 12 العبرية: إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه منطقة برعام بالجليل الغربي.

كما استهدفت رشقة صاروخية الخليل الغربي قبل قليل، أسفر عنها انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات عدة.

وأعلنت وسائل فلسطينية، أن صليات صاروخية أطلقت تجاه الأراضي المحتلة في القطاع الغربي، وتفعيل لصافرات الإنذار والقبة الحديدية.

ودوت صفارات الإنذار في ايلون، عرب العرامشة، يعرا، أدميت، جورين، وحنيتا وعفدون، مانوت، ونفيه زيف بالجليل الغربي.