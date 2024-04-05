8 إصابات بانفجار عبوة ناسفة مثبتة على طائرة مسيرة أسقطت جنوب روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف عن إصابة 8 أشخاص، حسب المعلومات الأولية، بانفجار عبوة ناسفة كانت تحملها إحدى المسيرات التي تم إسقاطها في سماء المقاطعة في وقت سابق.

وكتب غولوبيف عبر "تلغرام" إن الحادث وقع ظهر اليوم الجمعة قرب مطار في منطقة موروزوفسك، موضحا أن الذين تعرضوا للإصابات كانوا يقومون بإجراءات التحقيق في موقع سقوط مسيرات.

وأضاف الحاكم أنه تم تقل المصابين إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق أعلن غولوبيف عن قيام الدفاعات الجوية الروسية بتدمير أكثر من 40 هدفا الليلة الماضية في أجواء منطقة موروزوفسك بالمقاطعة الواقعة في جنوب روسيا.

في ذات السياق، أفادت لجنة التحقيق الروسية بأنه تم العثور في هاتف أحد المتهمين بتنفيذ هجوم كروكوس الإرهابي، على صور لأشخاص يرتدون ملابس مموهة ويحملون العلم الأوكراني على خلفية منازل مدمرة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

وقالت لجنة التحقيق، في بيان عبر "تليغرام"، اليوم الجمعة، إنه تم الحصول على هذه المعلومات بعدما درس الخبراء محتوى الهواتف المحمولة التي حاول الإرهابيون تدميرها.

وبحسب البيان، فقد أثبت التحقيق أنه تم اختيار قاعة كروكوس للحفلات الموسيقية موقعًا للهجوم، بناءً على تعليمات من المشرف الذي كان يدير تصرفات الإرهابيين.

وقال البيان: "في صباح يوم 24 فبراير 2024، أي في الذكرى السنوية الثانية لانطلاق العملية العسكرية الخاصة، وجد أحد المتواطئين، بناءً على توجيهات من المشرف، في الإنترنت صورًا لمداخل المبنى (كروكوس) والطرق المؤدية إليه، وأرسل لقطات الشاشة له"، وهو ما أكده المتهم في شهادته.

وتابعت لجنة التحقيق: "تم العثور في هاتف الإرهابي على صور لأشخاص يرتدون زيًا مموهًا ويحملون العلم الأوكراني على خلفية المنازل المدمرة وطابع بريد أوكراني فيه حركة بذيئة"، مضيفة أن هذه البيانات "قد تشير إلى وجود صلة بين العمل الإرهابي (في كروكوس) وإجراء العملية العسكرية الخاصة".

وفي وقت سابق، أشارت السلطات الروسية إلى وجود معلومات عن تورط أوكراني في تنظيم هجوم كروكوس، وكانت لجنة التحقيق الروسية، أعلنت أن المتهمين بهذا الهجوم توجهوا بعد تنفيذ جريمتهم نحو الحدود الروسية الأوكرانية لعبورها والوصول إلى كييف، للحصول على "مكافآتهم" المالية.