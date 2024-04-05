"هديكم فوايد أكتر من البنوك".. "مستريح المحمول" في الفيوم جمع ملايين واختفى

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

وقع العديد من مواطنى مدينة الفيوم، ضحايا النصب من صاحب سنترال بمنطقة الشيخ حسن، بعد أن أوهمهم بصرف فوائد على أموالهم تزيد عن فوائد البنوك، ثم جمع منهم ملايين الجنيهات واختفى.

كان العميد حسن ابو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم"ثان"، تلقى العديد من البلاغات من مواطنين تفيد تعرضهم لعملية نصب من قبل صاحب سنترال وبيع إكسسوارات التليفون المحمول، بعرض هذه المعلومات على اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، كلف أجهزة البحث الجنائى بالمحافظة، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كشفت التحريات التى أجراها المقدم هشام حسن رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "ثان" تحت إشراف اللواء حسام انور مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن صاحب سنترال يدعى "تامر. ع. ص"، مقيم بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم، جمع مبالغ مالية كبيرة من مواطنين، بدعوى تشغيلها فى تجارة مستلزمات وإكسسوارات التليفون المحمول، مقابل فوائد تزيد عن فوائد البنوك، وهو ما أغرى الضحايا، حيث التزم بدفع الفوائد لعدة أشهر، و فجاة أغلق محله واختفى عن الأنظار، وتكثف أجهزة البحث الجنائى، وقسم الأموال العامة جهودها للقبض عليه.