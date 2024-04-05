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ضبط عاطل حول شقته إلى مصنع لإنتاج الإستروكس في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، عاطل لقيامه بتصنيع مخدر الإستروكس بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية" بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذاً من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس بإستخدام الأدوات المشار إليها والإتجار بها وحيازته للسلاح الناري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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