انطلاق موسم حصاد "نبات البنكنوت" في الشرقية - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق موسم حصاد محصول الكتان.

محافظ الشرقية قال في تصريحاتٍ له، اليوم الجمعة، إن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

من جانبه، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية، أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية كانت قد نفذت يوم حصاد لمحصول الكتان في قرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بحضور الدكتور مهدي محمد مهدي من مركز البحوث الزراعية قسم بحوث الألياف، والمهندس محمود الشناف أخصائي المحصول في المحافظة، وعدد من المزارعين.

وكيل وزارة الزراعة أشار إلى الأهمية الاقتصادية لمحصول الكتان؛ والذي تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة في الشرقية أن بذور الكتان يتم استخراج زيت الطعام منها (الزيت الحار) كما يستعمل الزيت المغلي في صناعة البويات والورنيش، في حين تستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات، وكذلك يستخدم ساس الكتان (الخشب بعد فصل الألياف) فى صناعة الخشب الحبيبي.