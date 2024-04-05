غوتيريش دعا إلى قفزة نوعية في إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إلى "قفزة نوعية في إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين في غزة". وأكد غوتيريش للصحافيين، أن "المطلوب إحداث تغيير ذي مغزى على أرض الواقع. فالامر لا يتطلب نسخة معدلة من مواصلة العمل كالمعتاد، بل نقلة نوعية حقيقية"، داعيا اسرائيل الى الوفاء بوعودها "بشكل فعال وسريع، لأن الوضع في غزة بائس للغاية"، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل انها ستسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.

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