الامم المتحدة: أكثر من 7 آلاف فلسطيني قُتلوا تحت أنقاض المباني في غزة

اعلن المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جيرمي لورانس، إن "أكثر من 7 آلاف فلسطيني لقوا حتفهم تحت أنقاض المباني في غزة، بالإضافة إلى 33 ألف شخص تم الإعلان عن مصرعهم بالفعل".

ونقلت وسائل إعلام غربية عن لورانس، "ترجيحه أن أكثر من 7 آلاف مواطن فلسطيني قد قتلوا تحت أنقاض المباني في قطاع غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في 7 تشرين الأول".

وأشار لورانس في مؤتمر صحفي بجنيف إلى أنه "بينما نقترب من ستة أشهر من الأعمال العدائية، فإننا نفكر بحزن عميق وغضب في الدمار وعدد القتلى في غزة، ولقد قتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب نحو 76 ألفا، ويعتقد أن ما لا يقل عن 7 آلاف لقوا حتفهم تحت الأنقاض".