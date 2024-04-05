"حزب الله": استهداف موقع ‏حدب يارون وانتشار لجنود العدو بمحيط موقع المنارة بقذائف المدفعية

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، ‏استهدف ‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 03:05 من بعد ظهر اليوم الجمعة، موقع ‏حدب يارون بقذائف المدفعيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".

وكشف في بيان ثان، أنّ "‌‌‌‌‌‏مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 04:05 من بعد ظهر اليوم، انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعيّة، وأصابوه إصابةً مباشرة".