التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السّراي الحكومي، نائب رئيس المفوّض العام لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة لاجئي فلسطين في الشّرق الأدنى (الأونروا) نتالي بوكلي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللّبناني الفلسطيني باسل الحسن، وجرى عرض للمساعدات الّتي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينين في لبنان.
واستقبل أيضًا المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشّؤون الإنسانيّة في لبنان عمران ريزا. وجرى خلال الاجتماع عرض وضع النّازحين اللّبنانيّين من الجنوب، وآليّة العمل لدعوة الدّول المانحة لدعم إعادة إعمار الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي التقى مسؤولة بـ"الأونروا" وبحث مع ريزا بآلية دعوة الدول المانحة لدعم إعادة إعمار الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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