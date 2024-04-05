ميقاتي التقى مسؤولة بـ"الأونروا" وبحث مع ريزا بآلية دعوة الدول المانحة لدعم إعادة إعمار الجنوب

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، في السّراي الحكومي، نائب رئيس المفوّض العام لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة لاجئي فلسطين في الشّرق الأدنى (​الأونروا​) نتالي بوكلي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللّبناني الفلسطيني ​باسل الحسن​، وجرى عرض للمساعدات الّتي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينين في ​لبنان​.

واستقبل أيضًا المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشّؤون الإنسانيّة في لبنان عمران ريزا. وجرى خلال الاجتماع عرض وضع النّازحين اللّبنانيّين من ​الجنوب​، وآليّة العمل لدعوة الدّول المانحة لدعم إعادة إعمار الجنوب.