5 مجازر و54 شهيدًا بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيد و 82 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تحديثها اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33091 شهيدا و75750 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 120 ألف شهيد وجريح ومفقود، 72 % منهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.