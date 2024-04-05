الجيش الإسرائيلي: قصفنا مجمعا عسكريا لحركة أمل في منطقة مرجعيون في جنوب لبنان

اعلن الجيش الإسرائيلي، اننا "قصفنا مجمعا عسكريا لحركة أمل في منطقة مرجعيون في جنوب لبنان". وفي وقت سابق من اليوم، نعت حركة "أمل" 3 من عناصرها، مشيرة في بيان لها إلى أنّهم سقطوا "دفاعًا عن لبنان والجنوب".

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