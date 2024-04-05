وزير الزراعة بحث مع الوردات بحث في شؤون مختصة بالأمن الغذائي وسلامة الغذاء

بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، مع ممثل برنامج الأغذية للأمم المتحدة WFP في لبنان عبد الله الوردات، في المشاريع المشتركة المنفذة بين الوزارة والمنظمة، إضافة إلى شؤون مختصة بالأمن الغذائي وسلامة الغذاء، ونتائج المسوحات التي اجريت على كامل الاراضي اللبنانية بالشراكة مع WFP، وبالتعاون مع الجيش اللبناني، والتي تنعكس بالايجاب على تعزيز زراعة القمح اللبناني، تنفيذا للخطة الوطنية التي تم اقرارها في مجلس الوزراء وتم اطلاقها في القصر الحكومي العام الماضي.

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