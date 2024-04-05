لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي الإنساني

القاهرة - كتب محمد نسيم - أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي على خلفية مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي في غزة .

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية ، فإن نتنياهو وسوناك تحدثا هاتفيا على خلفية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي موظفي ’المطبخ المركزي العالمي’ في قطاع غزة ومقتل سبعة منهم، وبرز خلال المحادثة تهديد سوناك المثير بالإعلان عن أن ’إسرائيل’ منتهكة للقانون الإنساني الدولي، بعد صدور رأي قانوني في لندن في الأيام الأخيرة".

وقال سوناك لنتنياهو: "استهداف موظفي الإغاثة لا يحتمل. أنا أفهم أن سياستك هي السماح بعبور المساعدات الإنسانية بقدر ما هو مطلوب، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع".

وأضاف أن "بريطانيا تدعم القضاء على ’ حماس ’، ولكن ليس على حساب كارثة إنسانية، وبدون زيادة المساعدات، سنضطر إلى إعلان أن ’إسرائيل’ منتهكة للقانون الإنساني الدولي، وهذا ليس في صالحنا ولا في صالحكم".

ورد نتنياهو على سوناك بأنه ينوي زيادة المساعدات، قائلا: "في الأيام المقبلة، ستشهدون بالفعل زيادة في المساعدات الإنسانية، ونحن نعمل على خطة مساعدات واسعة النطاق".

وتابع موجها الحديث لنتنياهو: "اسمح لنا بالتحقق من وضع المعتقلين الفلسطينيين في ’إسرائيل’"، ليرد نتنياهو: "هناك صعوبة في السماح بالزيارات فيما يعاني مختطفونا من الفظائع، لكنني سأنظر في الأمر".

ونقلت القناة عن مسؤولين سياسيين قولهم، إن "من شأن هذه الخطوة إذا تم تنفيذها بالفعل أن تؤدي إلى فرض عقوبات تتعلق بالتسليح وبيع الأسلحة لـ’إسرائيل’".

وعلق مكتب نتنياهو على ما أوردته القناة، مشيرة إلى أن "رئيس الحكومة أعرب لرئيس الوزراء البريطاني عن أسفه لمقتل عمال الإغاثة، لكنه دافع عن المصالح الإسرائيلية في إطار الحرب".

وتواجه الحكومة بريطانية ضغوطا متزايدة لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، بعد الغارة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة بريطانيين، وأربعة أشخاص آخرين، يعملون جميعا في جمعية خيرية توزع المساعدات على أهالي غزة.

وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك "خطر واضح" هو إمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

المصدر : وكالات