سقوط عصابة الدولارات المزيفة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالمنيا؛ لاتهام عناصره بالاتجار في العملات الأجنبية.

تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا أكدت اتجار عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص في العملات الأجنبية "المقلدة" وتزوير الأوراق والمستندات الرسمية متخذين من إحدى الشقق السكنية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 35 ألف دولار "مقلد"، 143,500 جنيه "مقلدين"، الأدوات المستخدمة فـى التزوير، عدد من المستندات المعدة للتزوير.

وشملت المضبوطات كمية من الأوراق الفارغة الخاصة بطباعة الأوراق النقدية ورخصة قيادة "مزورة" وأكلاشية خاص بإحدى المصالح الحكومية.