الأمين العام للأمم المتحدة: موت أطفال غزة جوعا يمكن تجنبه

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك (د ب أ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن قطاع غزة يواجه أزمة جوع كارثية إذا لم يتم إيصال شحنات مساعدات إضافية.

وقال جوتيريش اليوم الجمعة في نيويورك إن "الأطفال في غزة يموتون اليوم بسبب نقص الغذاء والماء، وهذا أمر لا يمكن فهمه، وإن كان يمكن تجنبه تماما".

وأضاف "عندما يُغلق باب المعونات، يُفتح باب المجاعة".

وأشار إلى أن "أكثر من نصف السكان - نحو مليون شخص - يواجهون جوعا كارثيا". واستطرد جوتيريش قائلا: "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين".

وحسب خبراء دوليين، فإن المجاعة، وهي أسوأ أشكال أزمة جوع، تلوح في الأفق، وخاصة في شمالي غزة.

وكان جوتيريش حذرا بعض الشيء ما بشأن الخطوات التي أعلنت عنها إسرائيل مؤخرا للسماح بإيصال مزيد من شحنات المساعدات. وأعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ مثل هذه الخطوات بسرعة لأن الأهالي في غزة يشعرون باليأس.

ودعا إلى تحول حقيقي في إيصال المساعدات الأساسية بسبب الأوضاع الكارثية.