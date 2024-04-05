شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. 30 يومًا من السعى لإطعام صائمى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قبيل أذان المغرب ومنذ بداية شهر رمضان تتراص مئات الأطباق كل يوم وهي تحتوى على طعام شهي استعدادًا لتوزيعها على الصائمين.

وفي رمضان يسعى المجتمع المدني على اختلاف ماهية كياناته للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، وأكثر جانب يتم الاهتمام به هو الإطعام.

بجانب المجتمع المدني، يضع صندوق تحيا مصر الإطعام وتوفير وجبات الإفطار للصائمين على قائمة أولوياته في شهر رمضان المبارك، مع الحرص أن يتم ذلك بشكل يليق بالأسر الأولى بالرعاية حيث يتم توصيل الوجبات حتى أبواب منازلهم.