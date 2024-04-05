"الجديد": إنذارات من "مياه لبنان الجنوبي" لأهالي البلدات الجنوبية الحدودية لدفع الفواتير

افادت قناة "الجديد"، بأن "أهالي البلدات الجنوبية الحدودية فوجؤا لا سيما المهجرة والمهدمة منها بانذارات من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بدفع فواتير المياه عن العام 2024، مع اخطارهم بتجنب الخضوع للغرامات العالية".

ونقلت عن الأهالي سؤالهم: "هل تكون مكافأة القرى المهجرة واصحاب البيوت المهدمة والمدمرة بفرض عليهم رسوم وغرامات عن خدمة لم يستفيدوا منها، وهل هكذا تكون مقومات الصمود وتعزيز الجبهة الداخلية، وبأي يحق يتم التشبيح على النازحين".