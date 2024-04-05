"أكسيوس": بايدن أنذر نتانياهو بأن إدارته لن تتمكن من دعمه ما لم تغير إسرائيل مسارها في غزة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومساعدوه "فوجئوا بطلب الرئيس الأميركي جو بايدن وقف القتال خارج سياق صفقة الأسرى".

ونقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة، بأن "بايدن أنذر نتانياهو بأن الإدارة لن تتمكن من دعمه ما لم تغير إسرائيل مسارها في غزة"، مشيرة إلى أن "الاتصال الأخير بين بايدن ونتانياهو كان الأصعب منذ 7 تشرين الأول من حيث اللهجة والمضمون".

وذكرت المصادر أن "بايدن لم يحدد مظاهر فقدان الدعم الأميركي ولم يذكر إمكانية وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل"، مضيفة "نتانياهو قال إنه ستكون هناك إجراءات جديدة بالجانب الإنساني وبالتالي لا حاجة لوقف القتال، وإن وقف القتال يجب أن يأتي ضمن اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة".

ونقل الموثقع عن مسؤول أميركي، إشارته إلى "أننل لا نزال نؤيد وقفا لإطلاق النار كجزء من اتفاق الأسرى ويجب أن يحدث ذلك على الفور".

ولفت مسؤول إسرائيلي، إلى أن "إدارة بايدن أوضحت أنها تعتقد بوجوب وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع مقابل إطلاق الأسرى".