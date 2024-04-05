النجم النيجيري بوبريسكي يعترف بأنه مذنب في إساءة معاملة نايرا

ياسر رشاد - القاهرة - اعترفت واحدة من أشهر المشاهير في نيجيريا ، وهي امرأة متحولة جنسيا تعرف باسم بوبريسكي ، بأنها مذنبة في أربع تهم بإساءة معاملة النايرا.

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بوبريسكي

ظهر بوبريسكي أمام المحكمة الاتحادية العليا في لاغوس، يوم الجمعة، مرتديا زيا أسود وأسود. وشاح على وجهها ورأسها.

كما اتهم بوبريسكي بتهمتين بغسل الأموال رفضتهما المحكمة، واتهمت أيضًا بـ "رش" الأوراق النقدية ، مما يعني أنها ألقت بها في الهواء في علامة على التقدير ، في مناسبات اجتماعية مختلفة.

عادة ما يتم "الرش" في حفلات الزفاف والاحتفالات النيجيرية.

هذه جريمة من الناحية الفنية حيث تسقط الملاحظات على الأرض حيث يمكن الدوس عليها. العقوبة القصوى هي السجن لمدة ستة أشهر ، لكن الملاحقات القضائية نادرة.

في الشهر الماضي ، رش بوبريسكي نيراس في العرض الأول لفيلم Ajakaju ، وهو فيلم طال انتظاره للممثلة والمنتجة Eniola Ajao ، في Film One Circle Mall.

تم تداول مقاطع فيديو "الرش" في هذا الحدث على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما اتهمت بفعل الشيء نفسه في أحداث أخرى خلال العام الماضي.

جادل محاميها أيو أولوموفين بأن بوبريسكي كان مجرما لأول مرة ويجب معاملته على هذا النحو، لدينا ثقة في المحكمة وستتحقق العدالة".

سيبقى بوبريسكي في عهدة لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).

وفي فبراير/شباط، حكم على الممثلة أولواداراسيمي أوموسين بالسجن ستة أشهر بتهمة الرش والدوس على أوراق نقدية جديدة من النايرا.

ممثلة نيجيرية

حكم على ممثلة نيجيرية بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة العبث بالعملة بعد أن تم تصويرها وهي ترش وتدوس على أوراق النايرا الصادرة حديثا العام الماضي.

وألقي القبض على أولوداراسيمي أوموسين في فبراير شباط الماضي في لاغوس بعد ظهور مقطع فيديو لها في حفلة على الإنترنت.

كما شوهد نجم نوليوود يتباهى بالأموال التي أعيد تصميمها للتو.

وقالت السلطات إنها غيرت إقرارها الأولي بالذنب إلى مذنب.

تم تصوير نجم نوليوود مع أوراق نقدية بقيمة 100000 نايرا (83 دولارا ؛ 66 جنيها إسترلينيا) أثناء الرقص في حفل زفاف أحد الأصدقاء في ليكي ، لاغوس قبل عام ، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الاحتيال في البلاد ، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).

في بيانها أمام اللجنة ، قالت أوموسين إنها تلقت ملاحظات النايرا الجديدة من معجبيها في الحفلة وأنها لا تعرف الأشخاص الذين أعطوها المال.

عندما مثلت أمام المحكمة، أمس الخميس ، اعترفت أوموسين بالذنب بعد أدلة "دامغة" ضدها .

من خلال محاميها ، ناشدت الممثلة التساهل ، قائلة إنها كانت مجرمة لأول مرة وأم لطفل واحد.

كما طلب أوموسين ، المعروف شعبيا باسم سيمي جولد ، عقوبة غير احتجازية ، وفقا ل EFCC.

حكم القاضي تشوكوجيكو أنيكي على المدعى عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع خيار دفع غرامة قدرها 250 دولارا.

ليس من الواضح ما إذا كانت الممثلة ستستأنف ضد حكم المحكمة.

وقع الحادث في وقت كانت فيه ندرة شديدة فى نقود النايرا، بعد السحب المثير للجدل للأوراق النقدية القديمة 200 و 500 و 1000 من التداول.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قال البنك المركزي في البلاد إن الأوراق النقدية القديمة ستظل مناقصة قانونية منهية شهورا من عدم اليقين.

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