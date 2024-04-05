شركة بريطانية تبني أكبر نظام لتخزين البطاريات في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - اختارت جنوب إفريقيا، شركة الطاقة البريطانية Globeleq، لبناء نظام مستقل لتخزين طاقة البطارية ، والذي سيكون الأكبر في القارة عند اكتماله.

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https://www.alwafd.news/5322908

شركة الطاقة البريطانية Globeleq

يخزن نظام تخزين طاقة البطارية الكهربائية الزائدة المتولدة خلال أوقات ذروة الإنتاج، ثم يوفر الطاقة المخزنة لشبكات الطاقة عندما يكون هناك طلب مرتفع أو توليد طاقة منخفض.

وسيقام المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 153 ميجاوات / 612 ميجاوات في الساعة على مساحة خمسة هكتارات (12 فدانا) في مقاطعة كيب الشمالية ، وسيتم ربطه بشبكة شركة الطاقة التي تديرها الدولة Eskom.

وتتوقع غلوبيليك أن يكتمل في غضون 24 شهرا، بتكلفة 5.7 مليار راند (305 مليون دولار؛ 242 مليون جنيه إسترليني).

قال الرئيس التنفيذي لشركة Globeleq مايك شولي في بيان يوم الجمعة، "سيكون تخزين الكهرباء مفتاحا في مساعدة جنوب إفريقيا على تلبية الطلب الصناعي والمحلي الكبير على الطاقة".

ويعد المشروع جزءا من جهود جنوب أفريقيا لمعالجة أزمة الكهرباء، والتي تنجم جزئيا عن عدم كفاية توليد الكهرباء.

في السنوات الأخيرة ، تسبب انقطاع التيار الكهربائي ، الذي يشار إليه باسم التخلص من الأحمال ، في الكثير من الإحباط ، حيث ظلت المنازل بدون كهرباء لمدة تصل إلى 16 ساعة.

شركة بريتيش ستيل

بينما حصلت شركة بريتيش ستيل على صفقة لتوريد مسار سكة حديد لطريق جديد مكهرب بالكامل في شمال إفريقيا ، حسبما أعلنت الشركة.

وسيشهد العقد إنتاج حوالي 9500 طن من السكك الحديدية في سكونثورب لخط سكة حديد الخط الأخضر في مصر ، بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وقالت بريتيش ستيل إنه عقد "بملايين الجنيهات، ويأتي ذلك في أعقاب احتجاجات في فبراير على تخفيضات مقترحة في الوظائف ، مع خطط لإغلاق أفران الصهر في المدينة.

زعمت نقابة أن ما يصل إلى 2000 وظيفة معرضة للخطر بعد أن أعلنت شركة بريتيش ستيل عن مقترحات لاستبدال أفران الصهر بفرن قوس كهربائي للمساعدة في إنشاء "شركة خضراء ومستدامة".

ووفقا للشركة، سيكون خط سكة حديد الخط الأخضر أول خط رئيسي وشبكة شحن مكهربة بالكامل في مصر، وسيبلغ طوله حوالي 410 أميال (حوالي 660 كم).

ستحمل قطارات تسافر بسرعة تصل إلى 155 ميلا في الساعة (حوالي 250 كم / ساعة).

لكن المدير التجاري للشركة، جيروم بونيف، قال في بيان: "نحن سعداء بفوز بريتيش ستيل بهذا العقد والمشاركة في مثل هذا المشروع التحويلي لمصر، والذي سيجلب تحسينات كبيرة في شبكة النقل".

وقال متحدث باسم شركة الصلب إن الخط "يعد بإحداث ثورة في نظام النقل في مصر ، مع بناء شبكة عالية السرعة تقلل من استخدام الطاقة الأولية وتلوث الهواء بشكل عام".

وسيتم نقل شحنتين من شركة بريتيش ستيل إلى ميناء الإسكندرية بشمال مصر خلال الشهرين المقبلين.

تقدمت شركة بريتيش ستيل بطلب للحصول على إذن تخطيط لبناء فرن قوس كهربائي في مصانع الصلب في سكونثورب في وقت سابق من هذا العام ، مما أثار احتجاجات على احتمال فقدان الوظائف.

وقالت الشركة، المملوكة لمجموعة جينغي الصينية، في وقت سابق إنها استثمرت 330 مليون جنيه إسترليني في صناعة الصلب في المملكة المتحدة.

https://www.alwafd.news/5322908

https://www.alwafd.news/5322908