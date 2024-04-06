الآلاف يشاركون في الإفطار السنوي للساحة الرضوانية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

شارك الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، في حفل الإفطار الجماعي التي تنظمه الساحة الرضوانية، سنويًا وسط أجواء روحانية.

وتعتبر المائدة من أكبر موائد الإفطار السنوية، وتأتي بمناسبة الاحتفال السنوى بليلة القدر، السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من كل عام، وذلك برعاية الشيخ زين العابدين أحمد رضوان رائد الساحة، ويحضرها الآلاف من الأهالى والقيادات من مختلف أنحاء الجمهورية.

وتعد الساحة الرضوانية واحدة من أهم الساحات الدينية بمصر، إذ بنيت منذ أكثر من 200 سنة، بأيادى سيدى أحمد رضوان الحسنى والذى ينتهى نسبه لسيدنا الحسن بن الإمام على بن أبى طالب، وبها مسجد بجواره مقام العارف بالله الشيخ أحمد رضوان، ثم قاعة ضيوف وقاعة احتفالات ثم المطعم والسفرة التي تحتوى على ثلاث سفرات كل واحدة منهما 30 مترًا، كما تضم استراحات للزائرين المغتربين في الطابق العلوى حوالى عشرين غرفة.