مقتل شاب في تجدد خصومة ثأرية بشمال قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي شاب مقتله بطلقات نارية، مساء اليوم الجمعة في تجدد خصومة ثأرية في قرية الحسينات، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من النجدة بمصرع شاب بطلقات نارية في قرية الحسينات مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين مصرع "م.ط، في العشرينات من عمره، بطلقات نارية أشخاص اقتحموا عليه منزله، وقتلوه إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية الحسينات مركز أبوتشت.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.