نقص التمريض يُطيح بمسؤولي مستشفى حكومي بالشرقية خلال جولة مفاجئة لوكيل الصحة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبد الخالق:

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية بتوقيع جزاءات بحق مدير مستشفى أبو حماد المركزي والمدير المناوب في المستشفى؛ وذلك خلال جولة مفاجئة تبين خلالها عدم كفاية التمريض في قسم الاستقبال والطواريء بالمستشفى.

وكيل وزارة الصحة تفقد الأقسام الطبية المختلفة في مستشفى أبو حماد المركزي، حيث تلاحظ عدم كفاية هيئة التمريض بقسم الاستقبال والطواريء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير طبيب آخر بعد إبلاغ الطبيب النوبتجي بالاعتذار لظروف مرضية.

أوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريحاتٍ له، أنه قد كلفّ مدير عام الطب العلاجي في المديرية بتكليف طبيب آخر للقيام بمهام النوبتجية، مع خصم حافز الإشراف لمدير المستشفى ومجازاة المدير المناوب بخصم ثلاثة أيام من الراتب.

أشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه قد وجه كذلك بنقل المقاعد الخشبية بالاستقبال إلى مكان آخر مع استبدالها بكراسي معدنية يسهل جردها، وذلك لسهولة حركة الفرق الطبية بالقسم ووفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الساعة.