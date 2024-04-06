مظاهرات بمحيط السفارة الإسرائيلية في الأردن احتجاجًا على حرب غزة

يشهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان مظاهرات احتجاجًا على الحرب على غزة.

ويتواصل الحراك الجماهيري فعالياته اليومية بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، وذلك احتجاجًا على ما ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول، وسط كارثة إنسانية.

وخلال تلك التحركات، جرت احتكاكات بين قوات الأمن الأردني ومتظاهرين في محيط مقر السفارة، واعتقلت الأجهزة الأمنية العشرات منهم، في حين دعا المتظاهرون من خلال مطالبهم الحكومة لإنهاء علاقتها بالجانب الإسرائيلي، ووقف كافة أشكال التطبيع بين عمان وتل أبيب.