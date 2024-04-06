«الصحة العالمية» تزود 14 دولة باختبارات التشخيص السريع للكوليرا

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وام)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، إطلاق أكبر عملية نشر عالمية لاختبارات التشخيص السريع للكوليرا، بالتعاون مع التحالف العالمي للقاحات «جافى» ومنظمة «اليونيسيف» وشركاء آخرين، حيث سيتم شحن أكثر من 1.2 مليون اختبار تشخيص سريع للكوليرا إلى 14 دولة، وستصل أول شحنة إلى مالاوي.

وأفادت المنظمة بأن هذا النشر الرسمي الأول للاختبارات سيؤدي إلى تحسين الكشف عن تفشي المرض ومراقبته في الوقت المناسب، إضافة إلى فعالية حملات التطعيم، استجابة لتفشي المرض الحالي، واستهداف جهود التطعيم الوقائي المستقبلية. ولفتت إلى أن البلدان التي سيشملها التوزيع في الأسابيع المقبلة هي تلك المتضررة بشدة حالياً من تفشي وباء الكوليرا، مثل إثيوبيا والصومال وسوريا وزامبيا، موضحة أن هذا البرنامج سيعمل على تحسين توقيت ودقة الكشف عن تفشي المرض والاستجابة له من خلال تعزيز قدرات المراقبة والاختبار الروتينية والمساعدة في تحديد حالات الكوليرا المحتملة بسرعة، كما أنه سيساعد البلدان أيضاً على رصد الاتجاهات وبناء قاعدة أدلة للبرامج الوقائية المستقبلية، ودعم تحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الكوليرا والقضاء عليها.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الكوليرا تشهد ارتفاعاً عالمياً منذ عام 2021، مع ارتفاع معدلات الوفيات بين الحالات المصابة على الرغم من توافر علاج بسيط وفعال وبأسعار معقولة، مشيرة إلى أن العدد الكبير من حالات تفشي المرض أدى إلى طلب غير مسبوق على اللقاحات من البلدان المتضررة.