10سنوات.. اختطاف الفتيات الشيبوك في نيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - لا يمر يوم دون أن يتذكر لاوان زانا ابنته عائشة في الصلاة، كانت من بين 276 تلميذة اختطفن قبل 10 سنوات عندما، اقتحم متطرفون إسلاميون مدرستهن في قرية شيبوك شمال شرق نيجيريا.

لاوان زانا

وقالت زانا البالغة من العمر55 عاما، التي تعد ابنتها من بين نحو 100 فتاة ما زلن مفقودات بعد عمليات الخطف عام 2014 التي أذهلت العالم وأثارت حملة BringBackOurGirls العالمية ،على وسائل التواصل الاجتماعي، "يجعلني غاضبة جدا للحديث عن ذلك".

وكان خطف شيبوك، أول عملية اختطاف كبرى لمدرسة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ومنذ ذلك الحين، اختطف ما لا يقل عن 1,400 طالب، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية والوسطى التي مزقتها الصراعات.

ولم يطلق سراح معظم الضحايا إلا بعد دفع فدية أو من خلال صفقات تدعمها الحكومة، لكن نادرا ما يتم القبض على المشتبه بهم.

هذا العام، وبمناسبة الذكرى العاشرة لمأساة منسية إلى حد كبير، اجتمع أعضاء مجتمع شيبوك في ولاية بورنو يوم الخميس (4 أبريل) في لاغوس، المركز الاقتصادي لنيجيريا، لحضور عرض فيلم "التماثيل تتنفس أيضا"، وهو مشروع فيلم تعاوني من إنتاج الفنان الفرنسي برون نوري وجامعة أوبافيمي أوولوو النيجيرية.

وقالت نوري: "يهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى الوعي حول محنة الفتيات اللواتي ما زلن مفقودات مع تسليط الضوء على النضال العالمي من أجل تعليم الفتيات".

ابراج الأسر

يبدأ الفيلم الذي تبلغ مدته 17 دقيقة بمنظر جوي ل 108 منحوتات، عدد الفتيات اللواتي ما زلن مفقودات عندما بدأ المشروع الفني - تحاول إعادة إنشاء ما تبدو عليه الفتيات اليوم باستخدام الصور التي قدمتها عائلاتهن ، من تعابير وجوههن إلى تسريحات الشعر والأنماط المرئية.

يجسد الفيلم العملية الفنية وراء المعرض الفني ، الذي تم عرضه لأول مرة في نوفمبر 2022 ، ويضم منحوتات بحجم رأس الإنسان مستوحاة من رؤوس الطين النيجيرية القديمة Ife.

في الفيلم ، تتحدث إحدى النساء المحررات عن الأهوال التي مرت بها أثناء وجودها في الأسر "عانينا وتعرضنا للضرب لكن الله جعلني أقوى".

كما أنه ينقل موجة من المشاعر حيث تتذكر الأمهات المفجوعات الحياة عندما كانت بناتهن في المنزل.

تابعت إحدى النساء في الفيلم عن طفلها المفقود"عندما يحين وقت رمضان عائشة تزين شعري بالحناء وجميع أنواع الزينة، لكن عائشة لم تعد إلى المنزل منذ 10 سنوات".

يظهر مشهد آخر امرأة مترددة عندما طلب منها الذهاب ورؤية وجه ابنتها المنحوت. "إذا ذهبت ورأيته ، فسوف يجلب ذكريات حزينة" ، قالت ، وصوتها الضعيف يتلاشى.

ولم تفعل السلطات النيجيرية ما يكفي لإطلاق سراح النساء المتبقيات، ولم يتم الاعتناء بأولئك الذين استعادوا حريتهم بشكل صحيح، وفقا لشيوما أغويغبو، وهي ناشطة كانت جزءا من حملة BringBackOurGirls.

"لقد قمنا بتطبيع العبث في نيجيريا" ، قال أغويغبو عن عمليات الخطف في المدارس في نيجيريا وبعد مرور 10 سنوات، لا توجه الاتهام إلى الحكومة فحسب، بل إلى قواتنا الأمنية وحتى المواطنين أنفسهم.

ويشعر المحللون بالقلق من أن الثغرات الأمنية التي أدت إلى اختطاف شيبوك لا تزال قائمة في العديد من المدارس.

وجد استطلاع حديث أجراه مكتب وكالة الأمم المتحدة للطفولة في نيجيريا أن 43٪ فقط من معايير السلامة الدنيا يتم الوفاء بها في أكثر من 6000 مدرسة شملها الاستطلاع.

ووفقا لننامدي أوباسي، كبير مستشاري نيجيريا في مجموعة الأزمات الدولية، فإن "ترتيبات الأمن والسلامة الأساسية في المدارس ضعيفة وأحيانا غير موجودة"، مضيفا أن أفراد الجيش والشرطة لا يزالون غير كافيين إلى حد كبير ومرهقين، نادرا ما تقدم السلطات تحديثات حول الجهود المبذولة لتحرير نساء تشيبوك.

ومع ذلك، قالت بعض النساء المفرج عنهن في الماضي إن أولئك الذين ما زالوا مفقودين قد تزوجوا قسرا من المتطرفين، كما هو الحال في كثير من الأحيان مع ضحايا الخطف من الإناث.

تمكنت حوالي اثنتي عشرة امرأة من تشيبوك من الفرار من الأسر منذ أوائل عام 2022، عادوا جميعا مع الأطفال.

"أعتقد أننا لا ينبغي أن نفكر فيها بعد الآن" ، وسردت إحدى أمهات تشيبوك في الفيلم، أشعر أنهم رحلوا بالفعل".