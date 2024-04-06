تعليم العاصمة: ضمير المعلم هو الطريق نحو جيل يحمل راية العلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، أن اليوم العالمي للضمير هو يوم عالمي للتوعية، إذ يتم الاحتفال به في الخامس من إبريل كل عام تخليدا لذكرى أهمية الضمير البشري والتعامل الراقى بين البشر دون تفرقة.

وبحسب "موسى" فإن اليوم العالمي للضمير تأسس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٥ يوليو ٢٠١٩ ، واحتفلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لأول مرة عام ٢٠٢٠ لتعزيز السلام والتسامح والتفاهم والتضامن من أجل بناء عالم مستدام قوامة السلام والتضامن والوئام، وتحقيق العدالة والمساواة للجميع.

وأكد أنه من المقرر عمل ندوات ولافتات ومبادرات توعوية تحث على نشر القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة فى نفوس أبنائه الطلاب.

وحث الجميع على ضرورة العمل بكل طاقات التغيير ودوافع التطور التي تستهدف الإنسان واسعاده، قائلا: "إن الضمير هو أقوى وأعلى صوت يدفعنا لتصحيح مسارنا نحو المستقبل، حينما يكون أفعاله إيجابية وفعاّلة ، فهو تجسيد حقيقي للتعاون الإنساني في أحسن معانيه وأسمى غاياته"

وأشار إلى أن الضمير سيظل إضاءة جميلة في نفوس البشرية تحُض على فعل الخير وتأنس به.