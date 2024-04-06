هل امتحانات الثانوية ستكون متزنة وبعيدة عن التعقيد والألغاز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 تقيس نواتج التعلم وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق.

ووفقا للوزارة فإنه تم التشديد على أن الامتحانات تكون متزنة وبعيدة عن التعقيد والألغاز لكافة الطلاب بجميع الشعب.

يذكر أن الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع تبدأ في 10 يونيو 2024، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى يوم 13 يونيو حتى 21 من ذات الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم فإنه سوف يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

كما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو 2024 التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمي رياضة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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