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تعيين جولي بيشوب مبعوثًا للأمم المتحدة بميانمار

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ياسر رشاد - القاهرة -  

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الجمعة، وزيرة الخارجية الأسترالية السابقة جولي بيشوب مبعوثة خاصة له بشأن ميانمار.


وتتولى بيشوب، التي شغلت منصب وزيرة خارجية أستراليا في الفترة من 2013 إلى 2018، المنصب خلفا للدبلوماسية السنغافورية نولين هيزر، التي استقالت من منصبها في يونيو من العام الماضي.

ويبلغ عدد سكان ميانمار، المعروفة سابقا باسم بورما، حوالي 55 مليون نسمة.

وقالت الأمم المتحدة إن 8ر2 مليون شخص نزحوا في البلاد، 90% منهم ، وإن مستوى الجوع آخذ في الارتفاع، وهناك خطر سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل.

وفي عام 2024، قالت الأمم المتحدة إن 6ر18 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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