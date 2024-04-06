المقاومة الإسلامية: استهداف مصافي النفط في حيفا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، استهداف مصافي النفط في حيفا بالطيران المسيّر .



وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت الموافق 6 - 4 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر، مصافي النفط في حيفا بأراضينا المحتلة ".

وأكد البيان، أن "استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".