القوات المسلحة الأرمينية تحشد معداتها بالقرب من أذربيجان

ياسر رشاد - القاهرة -

نشرت وسائل إعلام أذربيجانية لقطات تظهر القوات المسلحة الأرمينية تحشد معدات عسكرية وتحركات الوحدات بالقرب من حدود الدولتين، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وجاء في منشور لموقع "Axar.az" الأذربيجاني: "على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، يتم ملاحظة تحركات الجيش الأرميني.

ويحشد الجانب الأرميني قواته على الحدود في اتجاه زانجيزور (منطقة سيونيك جنوب غرب أرمينيا)".

ويوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية تسجيل نشر أنظمة مدفعية وأنواع أخرى من الأسلحة الثقيلة من قبل الجيش الأرميني على الحدود بين البلدين.

وشددت الوزارة على أن أي استفزاز يمكن أن يرتكبه الجانب الأرميني "سيتم قمعه بحزم".

وفي 31 مارس، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني بنشر قواته على الحدود، ووفقا لما جاء في تقرير الوزارة، حيث لوحظ تركيز للقوى العاملة والمركبات المدرعة ومنشآت المدفعية، فضلا عن أسلحة ثقيلة أخرى في مختلف اتجاهات الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتحركات مكثفة للقوات المسلحة الأرمينية، فيما نفت يريفان هذه الاتهامات.