اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. والكرملين: لا أساس لها من الصحة

ياسر رشاد - القاهرة -

وسط توترات متصاعدة بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا، تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين الجانبين، ففي آخر المستجدات، ردّ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على ادعاءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير النقل التشيكي بشأن محاولات روسية مزعومة لتقويض أولمبياد باريس المقبل، واختراق شبكات السكك الحديدية الأوروبية، بحسب تقرير نشرته قناة «القاهرة الإخبارية».



في قلب هذا التوتر المتنامي بين موسكو وحلفائها الغربيين، يأتي نفي الكرملين القاطع لهذه الاتهامات ووصفها بـ"لا أساس لها من الصحة"، في حين يتبادل الجانبان الاتهامات حول سلوكيات غير لائقة.

وقال "بيسكوف"، إن ادعاءات "ماكرون" بأن موسكو قد تسعى بطريقة أو بأخرى لتقويض أولمبياد باريس "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

أضاف: "هذه اتهامات لا أساس لها على الإطلاق في الحالتين الأولى والثانية، غالبًا ما يتم الاستماع إليهم، لكن لا يتم دعمهم أبدًا بأي دليل أو حجج كافية، نحن لا نقبل مطلقًا مثل هذه الاتهامات".

ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن الغرب كثيرًا ما يوجه اتهامات لا أساس لها ضد موسكو، واصفًا ذلك بأنه "سلوك غير لائق تمامًا".

والخميس الماضي، خلال حفل افتتاح مركز جديد للألعاب المائية، قال "ماكرون"، للصحفيين إنه "ليس لديه أدنى شك في أن روسيا تستهدف الأولمبياد، بما في ذلك في مجال المعلومات".

وقال الرئيس الفرنسي: "كل يوم تنشر روسيا قصصًا تقول إننا غير قادرين على القيام بهذا أو ذاك، وبالتالي فإن الألعاب ستكون في خطر".

ومن المقرر أن تبدأ الألعاب الأولمبية في 26 يوليو، بحضور أكثر من 300 ألف شخص لمشاهدة حفل الافتتاح على نهر السين، وأعرب خبراء غربيون عن مخاوفهم من أن الحدث قد يكون "معرضا للغاية" لهجمات إرهابية.

وطلبت فرنسا بالفعل من نحو 46 دولة إرسال أكثر من 2000 شرطي متخصص إضافي للمساعدة في تأمين الألعاب، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، الشهر الماضي، نقلًا عن مصادر داخل الحكومة.

ورسميًا، سيتم تكليف أكثر من 45 ألف فرد أمن سري و18 ألف جندي و22 ألف حارس أمن خاص بحماية الألعاب الأولمبية.

ورفعت باريس مستوى التهديد الإرهابي بعد الهجوم الذي وقع الشهر الماضي على قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصًا.

ونفى ماكرون أي احتمال لتورط أوكرانيا، وألقى باللوم في الهجوم على تنظيم داعش خراسان، والذي قال إنه قد يستهدف فرنسا أيضًا.

ومع ذلك، فإن هذا ليس الاتهام الأول الذي توجهه الحكومة الفرنسية بالمخالفات الروسية في الأشهر الأخيرة، ففي أكتوبر الماضي، بعد أن قام شخص ما برسم نجمة داود على العديد من مباني باريس، زعمت وزارة الخارجية الفرنسية أن المخابرات الروسية حرضت الجناة، فيما رفض سفير موسكو الاتهام ووصفه بأنه "مشين تمامًا" ولا أساس له من الصحة.

وفي فبراير الماضي، قال ماكرون إن روسيا تشارك في "عمليات تضليل وتلاعب بالمعلومات" وهجمات إلكترونية ضد فرنسا، خاصة بعد أن كثفت باريس إمداداتها من الأسلحة إلى أوكرانيا.