تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - حذر المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة من حالة الطقس اليوم السبت، موضحًا أنه سيكون غائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً حتى صباح غد الأحد على بعض المناطق الساحلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية غربية

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والمد الثاني عند الساعة 00:20، والجزر الأول عند الساعة 17:46.

حالة الموج في بحر عمان

وتابع، بحر عمان فيكون خفيف الموج أيضا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:30 والثاني عند الساعة 20:13، والجزر الأول عند الساعة 13:43 والجزر الثاني عند الساعة 02:35

