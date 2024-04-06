حزب الله يستهدف ٧ مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 7 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.



وأوضح "حزب الله "في بياناته، اليوم السبت، أنه قصف أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، آلية ‏عسكرية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجه، وأصابها إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميرها وإيقاع ‏طاقمها بين قتيلٍ وجريح، وقصف ‏انتشاراً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية، وموقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة".

ولفت البيان، أن" حزب الله" استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ‏تحرك لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وقصفوا التجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت، واستهدفوا مجموعة لجنود الجيش الإسرائيلي تتموضع في مبنى في مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة، وقصفوا موقع ‏حدب يارون بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة".

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من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات بليدا، ميس الجبل، جديدة مرجعيون، دير ميماس، كفركلا، الخيام، شبعا، وفي القطاع الأوسط بلدات عيتا الشعب، عيترون، وقصف في القطاع الغربي بلدات الضهيرة، طير حرفا، زبقين، الزلوطية، علما الشعب".