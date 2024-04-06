سلطات دونيتسك: إصابة 8 مدنيين بينهم مراهق جراء قصف أوكراني خلال اليوم الماضي

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن "القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 42 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 125 مقذوفا من عيارات مختلفة".

وذكرت السلطات، أنه "خلال الساعات الـ 24 الماضية، سجلت البعثة 42 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 14 على محور دونيتسك، و27 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا"، معلنةً عن "إصابة ثمانية مدنيين بينهم مراهق".

وأمس، كشف مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، صرح يان غاغين، بأن "القوات المسلحة الروسية دخلت ضواحي مدينة تشاسوف يار الاستراتيجية الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية".

وقال غاغين في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة: "لا يفصل مواقعنا عن مدينة تشاسوف يار نفسها سوى نصف كيلومتر. في بعض الأحيان تكون هذه المسافة أطول، ولكن من حيث المبدأ، هذا هو الحال تقريب، ويمكن القول إننا أصبحنا في الضواحي".

وأوضح غاغين أن "العدو حول المدينة إلى منطقة محصنة بشكل جيد، لذا فإن الجيش الروسي يتقدم بحذر، ينفذ هجومه بمراحل، حيث تبقى الأولوية لحماية أرواح الجنود"، مضيفاً "الجيش الروسي يقترب من السيطرة على جميع طرق الإمداد لمجموعة القوات الأوكرانية في تشاسوف يار وتعطيل لوجستياتها".