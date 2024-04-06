أشارت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة استهدفت بالمدفعيّة منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي الصبرة وسطها، وحيَّي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب المدينة، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 10 آخرين؛ نُقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة".
وأفادت بأنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت أيضًا منازل المواطنين في مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشّماليّة من مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدّى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع. كذلك، قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة ممتلكات المواطنين في بلدة بيت حانون شمال غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 فلسطينيين وإصابة نحو 10 آخرين بقصف إسرائيلي لمنازل في أحياء مختلفة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.