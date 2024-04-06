مقتل 3 فلسطينيين وإصابة نحو 10 آخرين بقصف إسرائيلي لمنازل في أحياء مختلفة في غزة

أشارت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة استهدفت بالمدفعيّة منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة ​غزة​، وحي الصبرة وسطها، وحيَّي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب المدينة، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 10 آخرين؛ نُقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة".

وأفادت بأنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت أيضًا منازل المواطنين في مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشّماليّة من مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدّى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة ​دير البلح​ وسط القطاع. كذلك، قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة ممتلكات المواطنين في بلدة ​بيت حانون​ شمال غزة".