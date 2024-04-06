زلزال يضرب ولايات أميركية ويهز أبراج نيويورك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات بالقرب من مدينة نيويورك اليوم، مما تسبب في اهتزاز المباني ومفاجأة السكان في منطقة نادرًا ما يحدث بها نشاط زلزالي ملحوظ، إلا أنه لم يسبب أي أضرار جسيمة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان بالقرب من وايت هاوس ستيشن بولاية نيوجيرزي ووقع بعد الساعة 10:20 صباحًا (1420 بتوقيت جرينتش) بقليل على عمق 4.7 كيلومترات.

وأفاد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تلقى إحاطة بشأن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان ولايتي نيوجيرزي ونيويورك ويتواصل مع فريقه الذي يتابع الآثار المحتملة.