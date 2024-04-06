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«الأونروا»: تدمير 62% من منازل غزة جراء الحرب

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ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» أن نحو 62% من منازل قطاع غزة قد دُمرت نتيجة للحرب المتواصلة على القطاع.
وأفادت الوكالة، في بيان لها على منصة «إكس»، بأن «الحرب المستمرة أدت إلى تدمير نحو 62% من المنازل في غزة، والبنية التحتية الحيوية قد تعرضت للهجوم، بما في ذلك مباني الأمم المتحدة التي تؤوي الأسر النازحة». ولفتت وكالة «الأونروا» إلى أن أكثر من 75% من السكان في غزة اضطروا بفعل الحرب للنزوح من منازلهم بحثاً عن المأوى والأمن في أماكن أخرى، بما فيها مراكز الإيواء التابعة للوكالة، وغالبيتهم اضطروا للنزوح مرات عديدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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