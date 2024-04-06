باقري: زوال إسرائيل واضمحلالها بات قريباً وطريقة الانتقام نحن من يحددها

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، خلال مراسم تشييع العميد محمد رضا زاهدي، أنه "فلتعلم إسرائيل أن عمرها قد انتهى وأنّ زوالها واضمحلالها بات قريباً"، مشددا على أن "الهجوم على قنصليتنا في دمشق خطوة مجنونة والولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة".

كذلك أكد باقري، أن "العدو سيندم على فعلته وطريقة الانتقام نحن من يحددها".

وكان قد اكد المرشد الإسراني علي الخامنئي، أن "يوم القدس العالمي في هذا العام سيتحول الى طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب"، لافتاً الى أن "إسرائيل على حافة الهاوية والانهيار وستتلقى صفعة هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق".