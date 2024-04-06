الدفاع الروسية: إسقاط 10 قذائف لراجمات صاروخية فوق أجواء مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت 10 قذائف لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أجواء مقاطعة بيلغورود"، لافتةً الى أنه "تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد منشآت على الأراضي الروسية".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الجمعة، أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 53 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وساراتوف وكورسك وبيلغورود وإقليم كراسنودار".

وكانت قد أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن "القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 42 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 125 مقذوفا من عيارات مختلفة".

وذكرت السلطات، أنه "خلال الساعات الـ 24 الماضية، سجلت البعثة 42 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 14 على محور دونيتسك، و27 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا"، معلنةً عن "إصابة ثمانية مدنيين بينهم مراهق".