شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ساحل هونشو باليابان والان نبدء بالتفاصيل

زلازل اليابان

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الدمام - شريف احمد - قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الشرقي لجزيرة هونشو باليابان صباح اليوم.وأوضح أن مركز الزلزال كان على عمق 3ر38 كيلومتراً، ولم تسجل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وحُدد مبدئياً عند تقاطع دائرة عرض 93ر40 درجة شمالاً وخط طول 30ر143 درجة شرقاً.وفي وقت سابق ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان.وكان مركز الزلزال كان على عمق 62.6 كيلومترات، وحدد أيضا عند تقاطع دائرة عرض 42.01 درجة شمالا وخط طول 142.40 درجة شرقًا.