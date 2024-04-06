زلزال بقوة 6 درجات يضرب أرخبيل “تونجا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر أرخبيل “تونجا” الواقع في جنوب المحيط الهادئ.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، دون أن ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي”.

يذكر أن تونجا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ، منها 52 مأهولة فقط، وتقع في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا.