إنقاذ 150 شخصاً من الفيضانات شرق أستراليا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الأسترالية اليوم السبت إنه تم إنقاذ 152 شخصاً من مياه الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز بشرق البلاد بعد أن طالبت السكان في وقت سابق باللجوء إلى مناطق مرتفعة بسبب غزارة الأمطار.

وأضافت السلطات أنه تم تنفيذ 72 عملية إنقاذ في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز. وسيدني هي أكبر مدن أستراليا وشهدت فيضانات خطيرة في العديد من ضواحيها المنخفضة.

وقالت خدمة الطوارئ بولاية نيو ساوث ويلز إنه تم إصدار حوالي 15 أمر إخلاء طارئ على مستوى الولاية وإنها تلقت 4128 اتصالا طلبا للمساعدة خلال 24 ساعة حتى الساعة 0500 بالتوقيت المحلي.

وقال كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون «مستويات الفيضانات في بعض الأنهار، خاصة في غرب سيدني، مستمرة في الارتفاع».

وهطلت أمطار غزيرة على جنوب شرق أستراليا أمس الجمعة، أغلبها على سيدني مما أدى إلى إصدار تحذيرات للمواطنين بتجنب السفر غير الضروري والتزام منازلهم.

وأظهرت بيانات من هيئة الأرصاد الجوية في البلاد أن كمية الأمطار التي هطلت على سيدني على مدار 24 ساعة بلغت حتى صباح الجمعة 111 مليمترا.