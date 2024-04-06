شَكا عددٌ من أبناء منطقة ​البترون​، الّذين يركنون سيّاراتهم الخاصّة صباحًا تحت ​جسر المدفون​ أو قربه، ويتوجّهون إلى مراكز أعمالهم بالباصات، بتعرّض كلّ السّيّارات المتوقّفة هناك عصر أمس، إلى التّكسير وتحطيم الزّجاج والرّجم بالحجارة والتّخريب. وناشد أصحاب السّيّارات، الأجهزة المختصّة التّحرّك لكشف هويّة الفاعلين.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرُّض عدد من السيارات المركونة تحت جسر المدفون للتكسير وتحطيم الزجاج والتخريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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