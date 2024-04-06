الأرصاد الجوية: طقس متقلب يسيطر على لبنان حتى ليل الإثنين تحت تأثير منخفض جوي

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا متقلّبًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط حتّى ليل الإثنين، حيث تتأثّر المنطقة تدريجيًّا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائيّة باردة، ويشتّد تأثيره بدءًا من صباح الأحد، ويحمل معه ​أمطار​ًا غزيرةً وثلوجًا وعواصف رعديّة؛ ويستمرّ خلال الأيّام التّالية"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر نيسان يتراوح بين 15 و24 درجة مئويّة في بيروت، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 9 و22 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم السّبت غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبليّة والدّاخليّة ودون تعديل يُذكر على السّاحل، واحتمال تساقط أمطار خفيفة مساءً ورياح ناشطة؛ كما يتكوّن ​الضباب​ الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرّؤية بشكل كلّي".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم، بسحب متوسّطة ومرتفعة، ومن دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل بينما تنخفض على الجبال وفي الدّاخل. تتساقط أمطار متفرّقة مع برق ورعد، وتساقُط حبّات البَرَد في المناطق الشّماليّة في الفترة الصّباحيّة، مع رياح ناشطة فترة قبل الظّهر، وانفراجات واسعة بدءًا من بعد الظّهر؛ مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا إلى غائم، بسحب متوسّطة ومرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل ودون تعديل على السّاحل. تتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ غزارتها مساءً خاصّةً في المناطق الجنوبيّة، وتكون مصحوبةً ببرق ورعد، كما تنشط الرّياح، ومن المتوقّع تساقُط حبّات البرَد بشكل متفرّق؛ وتتساقط ​الثلوج​ بدءًا من ارتفاع 2200 متر مع ضباب على المرتفعات".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا في الفترة الصّباحيّة ومصحوبة ببرق ورعد، كما تنشط الرّياح وتشتّد أحيانًا لتلامس سرعتها الـ60 كلم/س خاصّةً في المناطق الشّماليّة. تتساقط الثّلوج بدءًا من ارتفاع 2000 متر، وتخفّ حدّة الأمطار ابتداءً من بعد الظّهر، حيث تظهر انفراجات واسعة، ويستمرّ تكوّن الضّباب على المرتفعات".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و35 كم/س تنشط أحيانًا خاصّةً في المناطق الشّماليّة، الانقشاع جيّد إلى متوسّط أحيانًا على السّاحل وسيئ إجمالًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 70 و90%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 20 درجة مئويّة".