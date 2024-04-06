عبدالله: ندعم تأجيل الانتخابات البلدية شرط أن يكون محددًا بعودة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية

أشار عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، إلى أنّ "الحزب "التقدمي الاشتراكي" يدعم تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، شرط أن يكون محدّدًا بعودة الهدوء إلى الجبهة الجنوبيّة، لا سيّما أنّ وزير الدّاخليّة يقول إنّه جاهز لإنجازها، والحكومة كانت قد رصدت المبلغ المطلوب لها".
ولفت، في تصريح إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "في هذا الاستحقاق، تختلط الشّعبويّة بالواقعيّة، بحيث أنّ الجميع مقتنع بضرورة إجراء الانتخابات البلدية، لكن الواقعيّة تقتضي الوعي للواقع الأمني الّذي يحول دون قدرة عدد كبير من اللّبنانيّين على المشاركة في الانتخابات". ورفض في المقابل، "تقسيم لبنان عبر إنجاز الانتخابات في مناطق دون سواها"، مشدّدًا على أنّه "إمّا انتخابات في كلّ لبنان، أو تأجيلها في كلّ لبنان".
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